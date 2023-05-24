В США оценили последствия контрнаступления Украины

Экс-спецпредставитель США на Украине: после контрнаступления ВСУ конфликт не закончится

После возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) конфликт не будет закончен. Так оценил последствия планирующейся операции бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что контрнаступление состоится, но это не конец. «Украине придется отстраиваться, укреплять армию, укреплять экономику и продолжать войну еще в течение длительного времени. И к этому также нужно быть готовыми», — уточнил он.

Волкнер предрек, что успешное контрнаступление Киева мотивирует Вашингтон усилить поддержку украинской стороны. При этом он добавил, что в следующем году в США пройдут президентские выборы, поэтому власти сосредоточатся на внутренней политике. По его словам, Украине выделят новый пакет помощи в этом году, чтобы не заниматься этим вопросом в следующем.