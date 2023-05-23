В США назвали возможную судьбу Украины после завершения конфликта

Foreign Policy: Запад может превратить Украину в военную базу после завершения конфликта

Запад может превратить Украину в вооруженного дикобраза после завершения конфликта для сдерживания России, в связи с чем Киеву нужно будет поддерживать экономику на военных рельсах. Возможную судьбу Украины в статье на сайте Foreign Policy назвал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гейди.

Автор заявил, что для Украины существует четыре варианта развития событий. Он счел, что страна может стать полноценным членом НАТО или получить новый статус Альянса, но без гарантий пятой статьи о принципе коллективной обороны. «В-третьих, Украина могла бы подписать двусторонние гарантии безопасности с определенными странами, которые бы пообещали прийти на помощь Киеву в случае конфликта. И в-четвертых, Запад мог бы превратить Украину в ощетинившегося дикобраза, вооруженного до зубов благодаря его поддержке и обучению», — говорится в материале.

По словам Гейди, воплощение «стратегии дикобраза» должно осуществляться ключевой группой стран, которую бы координировали под эгидой США. «Для Украины "стратегия дикобраза" означает, что ей нужно будет поддерживать экономику на военных рельсах, чтобы производить оружие, модернизировать вооружение до уровня стандартов НАТО и поддерживать внушительную армию на протяжении длительного времени», — отметил автор.

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