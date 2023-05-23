Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:52, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Раскрыто упущение США в отношении Африки

Foreign Policy: безразличие США по отношению к Африке проложило путь на континент Китаю

Фото: Jonny Hogg / Reuters

США своим безразличием по отношению к Африке проложили путь на континент Китаю, заявил журналист Говард Френч. Упущение Вашингтона он раскрыл в колонке, опубликованной на сайте американского издания Foreign Policy.

Френч вспомнил взаимодействие США с Заиром (нынешнее название — Демократическая Республика Конго), когда государством правил Мобуту Сесе Секо, а также поднятие восстания в стране Лораном-Дезире Кабилой. «Тогда было так много разговоров о невероятной прибыли, которая светила западным компаниям в сфере добычи полезных ископаемых, как только эра коррупции и хаоса Мобуту уйдет в прошлое, что многие люди в Заире и Центральной Африке считали, что США спонсировали захват страны Кабилой (...)», — указал автор.

Вместе с тем журналист подчеркнул, что за четверть века может многое измениться — особенно с учетом того, что США, по его мнению, почти не уделяли внимания Африке. По словам Френча, он осознал, насколько иначе обернулись события, когда прочитал статью, рассуждающую о том, сможет ли США когда-нибудь состязаться с Китаем в перспективной сфере производства аккумуляторов. В материале утверждалось, что большинство шахт по добыче кобальта в Конго принадлежит Китаю, а американские компании не смогли за ними угнаться и даже продали свои шахты представителям Поднебесной.

Материалы по теме:
«Наш путь вместе» Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
«Наш путь вместе»Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
25 марта 2023
«Это переломный момент» Почему России выгоден союз с Африкой и какую роль в нем играет ЧВК «Вагнер»?
«Это переломный момент»Почему России выгоден союз с Африкой и какую роль в нем играет ЧВК «Вагнер»?
11 апреля 2023

Кроме того, Френч добавил, что, работая в Шанхае, он видел, как Китай предпринимал «первые смелые шаги» по взаимодействию с Африкой, особенно с Конго. «С позиции нынешнего дня это выглядит как потрясающая дальновидность со стороны Пекина», — рассудил журналист. Он также счел, что критика Западом политики Китая в Африке сегодня зачастую кажется смесью зависти, досады и недобросовестности.

Ранее обозреватель Джеффри Аронсон назвал ошибку США в отношении к России. Он заявил, что администрация президента Джо Байдена рискует допустить провал, объявив, что цель Вашингтона — это нанести Москве стратегическое поражение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Стали известны сроки поставки Украине истребителей F-16
Психолог раскрыла причины повторения детьми судьбы своих родителей
Зеленский приехал на фронт и поздравил военных с Днем морской пехоты
24-летняя россиянка познакомилась с мужчиной, угнала его авто и устроила ДТП
Ирина Шейк посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье
Сотни россиян остались без света в результате обстрела ВСУ приграничного региона
США пообещали не начинать войну с Папуа — Новой Гвинеей
Раскрыто упущение США в отношении Африки
В России подешевели смартфоны и гаджеты Apple
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.