Foreign Policy: безразличие США по отношению к Африке проложило путь на континент Китаю

США своим безразличием по отношению к Африке проложили путь на континент Китаю, заявил журналист Говард Френч. Упущение Вашингтона он раскрыл в колонке, опубликованной на сайте американского издания Foreign Policy.

Френч вспомнил взаимодействие США с Заиром (нынешнее название — Демократическая Республика Конго), когда государством правил Мобуту Сесе Секо, а также поднятие восстания в стране Лораном-Дезире Кабилой. «Тогда было так много разговоров о невероятной прибыли, которая светила западным компаниям в сфере добычи полезных ископаемых, как только эра коррупции и хаоса Мобуту уйдет в прошлое, что многие люди в Заире и Центральной Африке считали, что США спонсировали захват страны Кабилой (...)», — указал автор.

Вместе с тем журналист подчеркнул, что за четверть века может многое измениться — особенно с учетом того, что США, по его мнению, почти не уделяли внимания Африке. По словам Френча, он осознал, насколько иначе обернулись события, когда прочитал статью, рассуждающую о том, сможет ли США когда-нибудь состязаться с Китаем в перспективной сфере производства аккумуляторов. В материале утверждалось, что большинство шахт по добыче кобальта в Конго принадлежит Китаю, а американские компании не смогли за ними угнаться и даже продали свои шахты представителям Поднебесной.

Кроме того, Френч добавил, что, работая в Шанхае, он видел, как Китай предпринимал «первые смелые шаги» по взаимодействию с Африкой, особенно с Конго. «С позиции нынешнего дня это выглядит как потрясающая дальновидность со стороны Пекина», — рассудил журналист. Он также счел, что критика Западом политики Китая в Африке сегодня зачастую кажется смесью зависти, досады и недобросовестности.

Ранее обозреватель Джеффри Аронсон назвал ошибку США в отношении к России. Он заявил, что администрация президента Джо Байдена рискует допустить провал, объявив, что цель Вашингтона — это нанести Москве стратегическое поражение.

