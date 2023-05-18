В США назвали ошибку в отношении Вашингтона к Москве

NI: США рискуют провалом, объявляя целью нанести России стратегическое поражение

Администрация президента США Джо Байдена рискует допустить провал, объявив, что цель Вашингтона — это нанести Москве стратегическое поражение. На эту ошибку в отношении США к России указал обозреватель Джеффри Аронсон в колонке для американского издания The National Interest (NI).

Автор отметил, что вскоре после начала спецоперации на Украине заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила, что основная цель США — нанести России «стратегическое поражение», и позднее также уверяла, что Москва проиграет в конфликте. Однако до конца неясно, что именно подразумевают под собой эти слова, счел Аронсон.

«Администрация Байдена рискует допустить политический провал, схожий с известным заявлением [экс-президента США] Барака Обамы о Сирии», — высказался обозреватель. Он напомнил, что Обама в 2015 году говорил о том, что сирийский лидер Башар Асад должен уйти с поста. Несмотря на это, Асад остался у власти, а в 2023 году Сирию вернули в состав Лиги арабских государств, подчеркнул колумнист.

Он также добавил, что администрация Байдена пока не смогла создать шкалу измерения, которая бы показала, насколько Вашингтон близок к цели нанести России «стратегическое поражение» и возможно ли достичь этой цели в принципе. «Признаюсь, я не военный эксперт, однако кровавая история Европы говорит о том, что делать ставки против Российской армии — опасная и дорогостоящая затея», — заключил Аронсон.

Ранее издание Politico заявило, что у США в ближайшие месяцы может истощиться финансирование для помощи Украине. Уточнялось, что истощившийся бюджет вызывает опасения у американских законодателей.