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10:47, 24 мая 2023Ценности

Блогерша Валя Карнавал пришла на премию RU.TV в оголяющем тело наряде

Российская блогерша Валя Карнавал пришла на премию RU.TV в оголяющем тело комбинезоне

Фото: @karna.val

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала образ для премии канала RU.TV и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

21-летняя знаменитость позировала в облегающем комбинезоне, полупрозрачная ткань которого оголяла ее тело. Наряд с цветочным принтом был оформлен множеством вырезов и пуговицами в зоне декольте. В качестве обуви инфлюэнсер выбрала туфли в тон, а из аксессуаров на ней были серьги.

Подписчики оценили внешний вид Карнавал, которая пришла на мероприятие с нюдовым макияжем, о чем принялись писать в комментариях. «Красотка», «Валентина великая», «Отвал всего», «Какая она роскошная», «Просто вау», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.

В октябре 2022 года Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW. Журналисты Super.ru выяснили, что стоимость машины составляет 8 миллионов рублей.

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Карина Черных
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