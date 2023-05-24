Блогерша Валя Карнавал пришла на премию RU.TV в оголяющем тело наряде

Российская блогерша Валя Карнавал пришла на премию RU.TV в оголяющем тело комбинезоне

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала образ для премии канала RU.TV и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

21-летняя знаменитость позировала в облегающем комбинезоне, полупрозрачная ткань которого оголяла ее тело. Наряд с цветочным принтом был оформлен множеством вырезов и пуговицами в зоне декольте. В качестве обуви инфлюэнсер выбрала туфли в тон, а из аксессуаров на ней были серьги.

Подписчики оценили внешний вид Карнавал, которая пришла на мероприятие с нюдовым макияжем, о чем принялись писать в комментариях. «Красотка», «Валентина великая», «Отвал всего», «Какая она роскошная», «Просто вау», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.

В октябре 2022 года Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW. Журналисты Super.ru выяснили, что стоимость машины составляет 8 миллионов рублей.