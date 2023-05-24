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11:17, 24 мая 2023Силовые структуры

Первое дело о массовых убийствах жителей Мариуполя передано в суд

В суд передано первое дело о массовых убийствах жителей Мариуполя; обвиняется морпех ВСУ

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

В Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) передано первое уголовное дело о массовых убийствах жителей Мариуполя, по которому проходит морской пехотинец Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валентин Василенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение. 23-летнему оператору противотанкового ракетного комплекса, служившего в 501-м отдельном батальоне морской пехоты Василенко вменяются две статьи — 105 («Массовое убийство по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») Уголовного кодекса РФ.

В марте 2022 года морпех со своим подразделением занял позиции в районе завода Ильича. Василенко был на посту, когда увидел на улице Мамина-Сибиряка группу из шести мужчин в темной одежде со светоотражающими полосками. По его словам, он пытался их остановить, но они не подчинились, и тогда он открыл по ним огонь. При осмотре оказалось, что мужчины были безоружны. Аналогичный случай произошел через два дня. Василенко обстрелял микроавтобус, водитель которого не отреагировал на его предупреждения. В салоне им были убиты шесть мужчин, женщина и ребенок. В результате действий морпеха погибли 14 мирных жителей Мариуполя.

Мужчина признал вину полностью. Следствие считает, что Василенко расстреливал людей без предупреждения, выполняя преступные приказы командования, которое таким способом стремилось посеять панику среди населения.

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Любовь Ширижик
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