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11:06, 24 мая 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ конструктора за госизмену в пользу Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания конструктора предприятия ОПК за госизмену в пользу Украины

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

ФСБ показала видео задержания сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону — конструктора, подозреваемого в госизмене в пользу Украины. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина в джинсах, кожаной куртке и головном уборе идет по дороге. К нему подбегают сотрудники спецслужбы, кладут лицом вниз и надевают наручники. Прохожие наблюдают за произошедшим.

Ранее стало известно, что задержанный передавал Украине сведения о работе российской системы ПВО и личном составе Вооруженных Сил России. По данным ФСБ, мужчина переписывался в мессенджере с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины с февраля по апрель 2023 года. В ходе переписки россиянин отправил данные о российских войсках, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Екатерина Власова
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