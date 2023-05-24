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11:02, 24 мая 2023Силовые структуры

ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала конструктора предприятия ОПК за госизмену в пользу Украины

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Задержанный передавал Украине сведения о работе российской системы ПВО и личном составе Вооруженных Сил России.

По данным ФСБ, мужчина переписывался в мессенджере с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины с февраля по апрель 2023 года. В ходе переписки россиянин отправил данные о российских войсках, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

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Любовь Ширижик
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