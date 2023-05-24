Британская королевская семья отказалась возвращать похищенного эфиопского принца

Останки эфиопского принца, хранящиеся в Виндзорском замке, отказались возвращать на родину

Британская королевская семья отвергла запрос властей Эфиопии и отказалась возвращать останки принца Алемайеху, которые хранятся в Виндзорском замке. Об этом сообщает BBC News.

Малолетний наследник престола Эфиопии оказался в Британии после поражения абиссинских войск в 1868 году. Британцы разгромили армию его отца, а затем разграбили императорские сокровищницы. Вместе с принцем в Лондон отправили тысячи похищенных реликвий, в том числе древние манускрипты, золотые короны, украшения и одеяния.

В 18 лет Алемайеху заболел и вскоре ушел из жизни, а его тело по указанию королевы Виктории поместили в усыпальницу в Виндзорском замке. Эфиопские власти и родственники Алемайеху неоднократно требовали вернуть останки на родину. По словам одного из наследников эфиопского императора, неправильно, что они остаются на чужбине.

Представитель Букингемского дворца заявил, что подобные просьбы не могут быть удовлетворены. При этом он напомнил, что в прошлом делегациям из Эфиопии позволяли навещать часовню, где покоится принц Алемайеху.

Представляется крайне маловероятным, что его останки возможно эксгумировать, не потревожив место упокоения существенного числа других тел, находящихся рядом

представитель Букингемского дворца

Далеким предком принца Алемайеху традиционно считается израильский царь Соломон и библейская царица Савская. Согласно эфиопским преданиям, после их встречи в Иерусалиме, упомянутой в Ветхом Завете, царица вернулась на родину и родила сына, который стал родоначальником императорской династии.

Ранее сообщалось, что британской полиции запретили искать краденые или трофейные произведения искусства в королевских дворцах. Поправка, выводящая Балморал и Сандрингем из-под действия закона о защите мирового культурного наследия, была принята в 2017 году.