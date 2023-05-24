Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:36, 24 мая 2023Из жизни

Британская королевская семья отказалась возвращать похищенного эфиопского принца

Останки эфиопского принца, хранящиеся в Виндзорском замке, отказались возвращать на родину

Фото: Julia Margaret Cameron / Collection of JGS / Wikimedia

Британская королевская семья отвергла запрос властей Эфиопии и отказалась возвращать останки принца Алемайеху, которые хранятся в Виндзорском замке. Об этом сообщает BBC News.

Малолетний наследник престола Эфиопии оказался в Британии после поражения абиссинских войск в 1868 году. Британцы разгромили армию его отца, а затем разграбили императорские сокровищницы. Вместе с принцем в Лондон отправили тысячи похищенных реликвий, в том числе древние манускрипты, золотые короны, украшения и одеяния.

В 18 лет Алемайеху заболел и вскоре ушел из жизни, а его тело по указанию королевы Виктории поместили в усыпальницу в Виндзорском замке. Эфиопские власти и родственники Алемайеху неоднократно требовали вернуть останки на родину. По словам одного из наследников эфиопского императора, неправильно, что они остаются на чужбине.

Материалы по теме:
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022
Любимый монстр Карла III. Каким был человек, заменивший королю Великобритании отца и подозреваемый в педофилии?
Любимый монстр Карла III.Каким был человек, заменивший королю Великобритании отца и подозреваемый в педофилии?
6 ноября 2022

Представитель Букингемского дворца заявил, что подобные просьбы не могут быть удовлетворены. При этом он напомнил, что в прошлом делегациям из Эфиопии позволяли навещать часовню, где покоится принц Алемайеху.

Представляется крайне маловероятным, что его останки возможно эксгумировать, не потревожив место упокоения существенного числа других тел, находящихся рядом

представитель Букингемского дворца

Далеким предком принца Алемайеху традиционно считается израильский царь Соломон и библейская царица Савская. Согласно эфиопским преданиям, после их встречи в Иерусалиме, упомянутой в Ветхом Завете, царица вернулась на родину и родила сына, который стал родоначальником императорской династии.

Ранее сообщалось, что британской полиции запретили искать краденые или трофейные произведения искусства в королевских дворцах. Поправка, выводящая Балморал и Сандрингем из-под действия закона о защите мирового культурного наследия, была принята в 2017 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ранения главкома ВСУ Залужного
Россиянам дали уникальный финансовый совет
«Барселона» объявила об уходе вице-капитана команды
Под Москвой шестилетний мальчик попал в больницу после посещения ТЦ
Пользователи сети раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова
Пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ-100 запросили шесть лет колонии
Швейцария поддержала перепродажу Германии 25 танков Leopard
Министр обороны Латвии призвала не недооценивать военную мощь России
Президент Казахстана прибыл в Москву
Дочь Джонни Деппа раскритиковали за обилие обнаженных сцен в новом сериале
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.