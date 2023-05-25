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12:11, 25 мая 2023Культура

Группа ABBA отказалась выступать на «Евровидении» вопреки юбилею

Группа ABBA отказалась выступать на «Евровидении-2024», несмотря на юбилей победы

Фото: Olle Lindeborg / TT News Agency / Reuters

Шведская поп-группа ABBA отказалась выступать на «Евровидении-2024», несмотря на 50-летний юбилей победы коллектива в конкурсе. Об этом пишет The Guardian.

По словам участника группы Бенни Андерсона, ABBA ни за что не устроит праздничного выступления на «Евровидении» и даже не планирует появляться на конкурсе. «Я не хочу. А если я не захочу, то и другие не захотят. Это одинаково для всех нас четверых. Если кто-то говорит нет — это нет», — сказал он.

Другой участник коллектива Бьорн Ульвеус также поддержал слова Андерсона. «Мы можем отпраздновать 50-летие победы ABBA, не выходя на сцену», — заключил музыкант.

Ранее зрители раскритиковали победу представительницы Швеции на «Евровидении-2023» Loreen, посчитав событие намеренно приуроченным к юбилейной дате со дня победы ABBA на конкурсе в 1974 году.

Основанная в 1972 шведская группа АВВА выступала десять лет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидения» в 1974 году.

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Варвара Кошечкина
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