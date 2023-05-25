ФСБ пресекла диверсии разведки Украины на двух АЭС. Что известно об этой операции?

ФСБ пресекла диверсии разведки Украины на двух российских АЭС перед 9 мая

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить диверсии на двух атомных электростанциях (АЭС) перед 9 мая. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, диверсионно-террористическая группа СВРУ в канун 9 мая попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) Ленинградской и Калининской АЭС. Первая из них находится в Ленинградской, а вторая — в Тверской области.

По замыслу украинских спецслужб это [подрыв опор] привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб России

Из сообщения ЦОС ФСБ России

В ФСБ России отметили, что террористы сумели подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложили самодельные взрывные устройства (СВУ) под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

В диверсионную группу входили три человека

Как рассказали в ЦОС, в рамках оперативно-следственных мероприятий были задержаны два члена диверсионно-террористической группы (ДТГ) — граждане Украины, 45-летний Александр Майструк (псевдоним Механик) и 49-летний Эдуард Усатенко (псевдоним Макс). Дату задержания в ФСБ не раскрывают.

Еще один член ДТГ, 60-летний Юрий Кищак (псевдоним ЮБК) объявлен в розыск — в настоящее время он находится в Бельгии. По данным ФСБ, троих диверсантов в сентябре 2022 года завербовал 48-летний сотрудник СВРУ, подполковник Виталий Горбатюк.

После этого завербованные прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины

Затем диверсанты транзитом через Польшу и Белоруссию прибыли на российско-белорусскую границу и незаконно пересекли ее в Псковской области. В ФСБ отметили, что также были установлены и задержаны два россиянина, ставшие пособниками диверсантов. Они помогали членам ДТГ с обеспечением средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.

Диверсанты везли взрывчатку в прицепе с тайниками

По данным ФСБ, для контрабанды взрывчатки украинские спецслужбы использовали международный канал грузовых перевозок из город Хелм (Польша) в город Шальчининкай (Литва). Затем контрабанда через территорию Белоруссии шла в Ржевский район Тверской области. Взрывчатку везли в тайниках, оборудованных в грузовом прицепе.

Из организованных диверсантами тайников изъято 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета Макарова с боеприпасами Из сообщения ЦОС ФСБ России

Задержанные признали свою вину

В отношении задержанных диверсантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 («Диверсия») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая — 6-8 лет

Задержанных отправили в СИЗО. Как отметили в ФСБ, они уже дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ для подготовки и совершения диверсий в России. В настоящее время спецслужба продолжает мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников.