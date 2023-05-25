ФСБ пресекла диверсии разведки Украины на двух АЭС. Что известно об этой операции?
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить диверсии на двух атомных электростанциях (АЭС) перед 9 мая. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, диверсионно-террористическая группа СВРУ в канун 9 мая попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) Ленинградской и Калининской АЭС. Первая из них находится в Ленинградской, а вторая — в Тверской области.
По замыслу украинских спецслужб это [подрыв опор] привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб России
В ФСБ России отметили, что террористы сумели подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложили самодельные взрывные устройства (СВУ) под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.
В диверсионную группу входили три человека
Как рассказали в ЦОС, в рамках оперативно-следственных мероприятий были задержаны два члена диверсионно-террористической группы (ДТГ) — граждане Украины, 45-летний Александр Майструк (псевдоним Механик) и 49-летний Эдуард Усатенко (псевдоним Макс). Дату задержания в ФСБ не раскрывают.
Еще один член ДТГ, 60-летний Юрий Кищак (псевдоним ЮБК) объявлен в розыск — в настоящее время он находится в Бельгии. По данным ФСБ, троих диверсантов в сентябре 2022 года завербовал 48-летний сотрудник СВРУ, подполковник Виталий Горбатюк.
После этого завербованные прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины
Затем диверсанты транзитом через Польшу и Белоруссию прибыли на российско-белорусскую границу и незаконно пересекли ее в Псковской области. В ФСБ отметили, что также были установлены и задержаны два россиянина, ставшие пособниками диверсантов. Они помогали членам ДТГ с обеспечением средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.
Диверсанты везли взрывчатку в прицепе с тайниками
По данным ФСБ, для контрабанды взрывчатки украинские спецслужбы использовали международный канал грузовых перевозок из город Хелм (Польша) в город Шальчининкай (Литва). Затем контрабанда через территорию Белоруссии шла в Ржевский район Тверской области. Взрывчатку везли в тайниках, оборудованных в грузовом прицепе.
Из организованных диверсантами тайников изъято 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета Макарова с боеприпасами
Задержанные признали свою вину
В отношении задержанных диверсантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 («Диверсия») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.
Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая — 6-8 лет
Задержанных отправили в СИЗО. Как отметили в ФСБ, они уже дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ для подготовки и совершения диверсий в России. В настоящее время спецслужба продолжает мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников.