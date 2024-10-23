Планировавшим взорвать АЭС перед 9 Мая украинцам ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение украинцам, планировавшим диверсию на АЭС в России

ФСБ пресекла диверсии разведки Украины на двух АЭС. Что известно об этой операции?

Начало событий в новости ФСБ пресекла диверсии разведки Украины на двух АЭС. Что известно об этой операции?

Следствие ужесточило обвинение украинцам Александру Майструку и Эдуарду Усатенко (внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), планировавших в преддверии 9 Мая в 2023 году совершить подрывы на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях (АЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Майструка и Усатенко по статьям о диверсии и о хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. По изученным ТАСС данным, украинцам также предъявили обвинения в прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, хранении и перевозке огнестрельного оружия, контрабанде и теракте в составе организованной группы.

В мае 2023 года сообщалось, что ФСБ России предотвратила попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух АЭС перед 9 Мая. Как рассказали в ЦОС ФСБ, в рамках оперативно-следственных мероприятий были задержаны два члена диверсионно-террористической группы — граждане Украины, 45-летний Александр Майструк (псевдоним Механик) и 49-летний Эдуард Усатенко (псевдоним Макс).