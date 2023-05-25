В Амстердаме забросали цветами подбитый на Украине российский танк

«Известия»: в Амстердаме забросали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72

В Амстердаме горожане забросали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72, передает Telegram-канал газеты «Известия».

Уточняется, что жители города не допустили попытку устроить провокацию с танком. Кроме того, они потребовали от властей прекратить вооружать Украину и эскалировать конфликт.

Также известно, что подбитый в марте 2022 года под Киевом танк будет находиться на площади Лейдсеплейн до 4 июня.

Ранее Минобороны Нидерландов озвучило общую сумму военной помощи Киеву за полгода. В частности, украинской стороне выделили около 1,07 миллиарда евро.

