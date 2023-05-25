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17:09, 25 мая 2023Мир

В Амстердаме забросали цветами подбитый на Украине российский танк

«Известия»: в Амстердаме забросали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Амстердаме горожане забросали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72, передает Telegram-канал газеты «Известия».

Уточняется, что жители города не допустили попытку устроить провокацию с танком. Кроме того, они потребовали от властей прекратить вооружать Украину и эскалировать конфликт.

Также известно, что подбитый в марте 2022 года под Киевом танк будет находиться на площади Лейдсеплейн до 4 июня.

Ранее Минобороны Нидерландов озвучило общую сумму военной помощи Киеву за полгода. В частности, украинской стороне выделили около 1,07 миллиарда евро.

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Виктория Кондратьева
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