В Амстердаме забросали цветами подбитый на Украине российский танк
«Известия»: в Амстердаме забросали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72
В Амстердаме горожане забросали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72, передает Telegram-канал газеты «Известия».
Уточняется, что жители города не допустили попытку устроить провокацию с танком. Кроме того, они потребовали от властей прекратить вооружать Украину и эскалировать конфликт.
Также известно, что подбитый в марте 2022 года под Киевом танк будет находиться на площади Лейдсеплейн до 4 июня.
Ранее Минобороны Нидерландов озвучило общую сумму военной помощи Киеву за полгода. В частности, украинской стороне выделили около 1,07 миллиарда евро.