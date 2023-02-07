Нидерланды озвучили общую сумму военной помощи Киеву за полгода

Минобороны Нидерландов: объем военной помощи Киеву за полгода составил 1,07 миллиарда евро

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что объем военной помощи Киеву за последние полгода составил 1,07 миллиарда евро. Ее слова приводит РИА Новости.

«Общая стоимость военной помощи Украине по состоянию на 24 января составила около 1,07 миллиарда евро», — сообщила глава Минобороны в письме Палате представителей (нижняя палата парламента). Уточняется, что 463,8 миллионов евро были потрачены на военную технику и оборудование.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рюгге заявил о готовности страны передать Киеву партию танков Leopard 2. Он добавил, что для этой цели Амстердам готов выкупить арендуемые у Германии танки, чтобы затем отправить их Украине.

В январе сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность поставить Киеву американские истребители F-16. В тот же день Оллонгрен объявила о поставках Украине двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.