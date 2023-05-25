Российский врач вместо осмотра в больнице отвез девочку домой и изнасиловал

В Якутии задержали замглавврача больницы, изнасиловавшего девятилетнюю девочку

В Якутии задержали замглавврача больницы, которого подозревают в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным здания, школьница плохо себя чувствовала и бабушка вызвала на дом доктора. Прибывший врач заявил, что ему необходимо забрать ребенка на осмотр в больницу, однако вместо больничной палаты он отвез ее к себе домой. Там врач изнасиловал пациентку, а после потребовал никому не рассказывать о случившемся. Он пригрозил ребенку, что ее будет ждать наказание, если тайное станет явным.

О произошедшем все-таки узнали родители жертвы педофила. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В итоге выяснилось, что ранее доктор уже был судим за насильственные действия в отношении другой несовершеннолетней, но каким-то образом снова сумел вернуться в профессию детского врача.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, задержанный работал врачом-отоларингологом. Он также исполнял обязанности заместителя главного врача Центральной республиканской больницы. При этом отмечается, что подозреваемый был врачом для взрослых. В настоящее время следователи выясняют, почему он приехал на вызов к ребенку.

17 марта сообщалось, что заместителя директора по учебно-воспитательной работе одной из школ Невского района Санкт-Петербурга заподозрили в изнасиловании пятиклассницы.