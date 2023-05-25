Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 25 мая 2023Силовые структуры

Российский врач вместо осмотра в больнице отвез девочку домой и изнасиловал

В Якутии задержали замглавврача больницы, изнасиловавшего девятилетнюю девочку

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Якутии задержали замглавврача больницы, которого подозревают в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным здания, школьница плохо себя чувствовала и бабушка вызвала на дом доктора. Прибывший врач заявил, что ему необходимо забрать ребенка на осмотр в больницу, однако вместо больничной палаты он отвез ее к себе домой. Там врач изнасиловал пациентку, а после потребовал никому не рассказывать о случившемся. Он пригрозил ребенку, что ее будет ждать наказание, если тайное станет явным.

О произошедшем все-таки узнали родители жертвы педофила. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В итоге выяснилось, что ранее доктор уже был судим за насильственные действия в отношении другой несовершеннолетней, но каким-то образом снова сумел вернуться в профессию детского врача.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, задержанный работал врачом-отоларингологом. Он также исполнял обязанности заместителя главного врача Центральной республиканской больницы. При этом отмечается, что подозреваемый был врачом для взрослых. В настоящее время следователи выясняют, почему он приехал на вызов к ребенку.

17 марта сообщалось, что заместителя директора по учебно-воспитательной работе одной из школ Невского района Санкт-Петербурга заподозрили в изнасиловании пятиклассницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели
VK представила мобильное приложение «VK Видео»
ВСУ 87 раз за сутки обстреляли городской округ в Белгородской области
Российский врач вместо осмотра в больнице отвез девочку домой и изнасиловал
Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после слов замглавы ГУР Украины
ЕС продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины
Лукашенко заявил о готовности к военному перевороту
Стало известно о планах Киева подорвать хранилище ядерного топлива
Кейт Бекинсейл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном боди без нижнего белья
Ведущая популярного шоу словами «стала жестче» рассказала о переменах на проекте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.