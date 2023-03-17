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12:32, 17 марта 2023Россия

Замдиректора петербургской школы заподозрили в изнасиловании пятиклассницы

78.ru: замдиректора школы в Санкт-Петербурге заподозрили в изнасиловании пятиклассницы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе одной из школ Невского района Санкт-Петербурга заподозрили в изнасиловании пятиклассницы. Об этом сообщает в пятницу, 17 марта, телеканал 78.ru.

В учебное заведение приехали сотрудники полиции. Очевидцы рассказали, что рядом со школой дежурит бригада скорой помощи.

По данным источника телеканала, личность девочки и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Другой информации о случившемся не поступало.

9 марта сообщалось, что в Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю местную жительницу у себя дома. В январе школьница пришла в гости к экс-преподавателю. Там он надругался над ней. К сотрудникам полиции позже обратилась мать девятиклассницы.

До этого в Подмосковье задержали 53-летнего учителя музыки, развращавшего маленьких учениц.

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Анна Щербакова
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