Россиянин выстрелил в прохожего из-за отказа поделиться с ним шаурмой

В Уфе россиянин выстрелил в прохожего из пистолета из-за отказа поделиться с ним шаурмой

В центре Уфы россиянин выстрелил в прохожего из пистолета из-за отказа поделиться с ним шаурмой. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел возле стритфуда на улице Мустая Карима. Россиянин и его брат ели шаурму. К ним подошел молодой человек и попросил угостить его. Мужчины отказались. Разъяренный прохожий сначала избил уфимца, а затем ранил его из пистолета.

Потерпевшего госпитализировали, а нападавшему удалось скрыться. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.