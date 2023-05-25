Медвежонок пробрался во двор мужчины и вынес мусор

Metro: в США медвежонок опрокинул мусорный бак в попытках найти еду и попал на видео

Детеныш черного медведя пробрался во двор Дэвида Оппенхаймера, жителя американского города Эшвилл, штат Северная Каролина, и вынес его мусор. Об этом сообщает Metro.

Медвежонок попал на видео, его засняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как в попытках найти еду животное встает на задние лапы и, пятясь, тащит за собой мусорный бак. Затем детеныш опрокидывает бак и, осознав, что его не удастся открыть, уходит.

Животное не смогло открыть мусорный бак из-за того, что на нем есть специальные крепления, которые не дают медведям залезть внутрь. «Большинство здешних медведей быстро это понимают и не пытаются открыть его. Медвежонок еще этого не понял. Видно, как он идет с мусорным баком, словно готовится вынести мусор», — рассказывает Оппенхаймер. Мужчина добавил, что ранее в тот день видел животное с матерью и другим медвежонком.

Ранее сообщалось, что в США директор начальной школы Джеймс Марш обнаружил черного медведя в мусорном баке на территории учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал.