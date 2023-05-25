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19:27, 25 мая 2023Из жизни

Медвежонок пробрался во двор мужчины и вынес мусор

Metro: в США медвежонок опрокинул мусорный бак в попытках найти еду и попал на видео

Детеныш черного медведя пробрался во двор Дэвида Оппенхаймера, жителя американского города Эшвилл, штат Северная Каролина, и вынес его мусор. Об этом сообщает Metro.

Медвежонок попал на видео, его засняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как в попытках найти еду животное встает на задние лапы и, пятясь, тащит за собой мусорный бак. Затем детеныш опрокидывает бак и, осознав, что его не удастся открыть, уходит.

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Животное не смогло открыть мусорный бак из-за того, что на нем есть специальные крепления, которые не дают медведям залезть внутрь. «Большинство здешних медведей быстро это понимают и не пытаются открыть его. Медвежонок еще этого не понял. Видно, как он идет с мусорным баком, словно готовится вынести мусор», — рассказывает Оппенхаймер. Мужчина добавил, что ранее в тот день видел животное с матерью и другим медвежонком.

Ранее сообщалось, что в США директор начальной школы Джеймс Марш обнаружил черного медведя в мусорном баке на территории учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал.

Алиса Удовик
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