В Бердянске прозвучали взрывы

Рогов: ВСУ нанесли удар по Бердянску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Бердянск. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе прозвучало несколько громких взрывов. «По предварительным данным — прилеты», — говорится в сообщении.

При этом Рогов отметил, что был ли нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow, на данный момент неизвестно. На месте взрывов работают экстренные службы. «Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил он.

Ранее Рогов заявил об ударе ВСУ по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. По его данным, всего было выпущено семь ракет. Четыре из них — британские Storm Shadow, а еще три — ложные цели. В итоге шесть ракет смогли перехватить средства противовоздушной обороны (ПВО), однако одна все-таки упала на окраине города и повредила столовую.