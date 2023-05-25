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23:47, 25 мая 2023Бывший СССР

В Бердянске прозвучали взрывы

Рогов: ВСУ нанесли удар по Бердянску

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Бердянск. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе прозвучало несколько громких взрывов. «По предварительным данным — прилеты», — говорится в сообщении.

При этом Рогов отметил, что был ли нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow, на данный момент неизвестно. На месте взрывов работают экстренные службы. «Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил он.

Ранее Рогов заявил об ударе ВСУ по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. По его данным, всего было выпущено семь ракет. Четыре из них — британские Storm Shadow, а еще три — ложные цели. В итоге шесть ракет смогли перехватить средства противовоздушной обороны (ПВО), однако одна все-таки упала на окраине города и повредила столовую.

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Марина Совина
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