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08:50, 25 мая 2023Силовые структуры

В селе Белгородской области нашли неразорвавшуюся бомбу

В Белгородском селе обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области оцепили часть территории села Калинино. Об этом в четверг, 25 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По информации издания, причиной стала найденная 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая авиационная бомба. По предварительным данным, это советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).

Возле оцепления выставлена охрана. На место ЧП выехали саперы.

24 мая сообщалось, что в Белгородской области противовоздушная оборона (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат.

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Владимир Седов
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