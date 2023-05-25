В селе Белгородской области нашли неразорвавшуюся бомбу

В Белгородском селе обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500

В Белгородской области оцепили часть территории села Калинино. Об этом в четверг, 25 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По информации издания, причиной стала найденная 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая авиационная бомба. По предварительным данным, это советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).

Возле оцепления выставлена охрана. На место ЧП выехали саперы.

24 мая сообщалось, что в Белгородской области противовоздушная оборона (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат.