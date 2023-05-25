Кара Делевинь вышла в свет в костюме на голое тело

Модель Кара Делевинь появилась в ресторане в Нью-Йорке в костюме на голое тело

Британская модель и актриса Кара Делевинь вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

30-летняя знаменитость появилась на ежегодном благотворительном вечере Parsons Benefit, который проходил в ресторане Cipriani Wall Street в Нью-Йорке. Для мероприятия манекенщица выбрала бархатный костюм небесно-голубого цвета, оформленный глубоким декольте. На размещенных кадрах видно, что звезда надела жакет на голое тело, отказавшись от бюстгальтера.

Образ модели дополнили сияющие остроносые туфли и брошь на поясе пиджака, украшенная массивным камнем.

В марте сообщалось, что Делевинь нашла способ заработать деньги на посещении кинопремии «Оскар». Выяснилось, что манекенщица получила крупный гонорар от люксового бренда Bulgari за выход в свет в украшениях упомянутой марки.