Ценам на жилье в популярной у россиян стране предрекли резкий рост

Риелтор Котлов: жилье в Таиланде может подорожать на 50 процентов на фоне высокого спроса

На фоне высокого интереса покупателей цены на жилье в Таиланде могут вырасти до 50 процентов. Резкое подорожание квартир и домов в популярной у россиян стране предрекли аналитики брокерской компании на рынке недвижимости королевства CMP Group (ГЖА.рф) в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

«В последние годы фиксируется стабильный рост интереса покупателей из многих стран. Люди всегда хотят моря и солнца, поэтому интерес к жилью в Таиланде высокий. Наш прогноз — цены вырастут на 15-17 процентов за год. В некоторых частях, скорее всего, будет высокий рост цен, например, на Пхукете, где рост при определенных обстоятельствах за год может достигнуть 30-50 процентов», — предположил генеральный директор CMP Group (ГЖА.рф) Алексей Котлов.

Специалисты отмечают, что за первые четыре месяца 2023 года спрос россиян на покупку жилья в Таиланде вырос на 24 процента относительно аналогичного периода 2022-го. При этом по итогам апреля интерес к недвижимости в королевстве снизился на 11,82 процента по сравнению с мартом.

Ранее эксперты выяснили, что активнее всего жилье в Таиланде покупают жители Москвы. В марте-апреле на москвичей пришлось 45,16 процента от общего количества обращений со стороны жителей крупных городов России. Вторыми по спросу на недвижимость в Таиланде с марта по апрель 2023-го стали петербуржцы с долей в 15,7 процента. Замкнули тройку новосибирцы, количество запросов от которых составило 7,7 процента от общего числа.