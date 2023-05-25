Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:18, 25 мая 2023Мир

Главный чиновник Госдепа США по Китаю уйдет в отставку

Reuters: главный чиновник Госдепа США по Китаю Уотерс уйдет в отставку

Фото: Pixabay

Главный чиновник Госдепартамента США по вопросам политики в отношении Китая Рик Уотерс собрался уйти в отставку на фоне напряженности между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

Представитель госдепа рассказал агентству, что Уотерс покинет свою должность 23 июня и останется членом высокопоставленной дипломатической службы. В ведомстве поблагодарили его за два года успешной работы по взаимодействию с Китаем и вопросу Тайваня.

Ранее сообщалось, что новый посол КНР в США Се Фэн прибыл в Нью-Йорк вечером 23 мая по местному времени (в ночь на 24 мая по Москве). WSJ писало, что этот шаг можно считать как потенциальный сигнал готовности Пекина к улучшению отношений с Вашингтоном, несмотря на недавний каскад дипломатических столкновений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На Украине оценили вероятность проведения контрнаступления ВСУ
Названа стоимость квартир в элитном старинном особняке в центре Москвы
Трое россиян предстанут перед судом за вылов шедшего на нерест лосося
Сексолог назвала неочевидное правило женского оргазма
Большинство россиян выступили против введения шестидневки
Стало известно о ротации ВСУ на краснолиманском направлении
ВСУ дважды за ночь атаковали Белгородскую область
В Китае призвали Европу устранить причины конфликта на Украине
Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге под Красноярском
Названа цена новой Lada Vesta
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.