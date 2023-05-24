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07:43, 24 мая 2023Мир

В США прибыл новый китайский посол

Пресс-служба посольства КНР в США: в Нью-Йорк прибыл новый посол Китая Се Фэн
Се Фэн

Се Фэн. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Новый посол КНР в США Се Фэн прибыл в Нью-Йорк вечером 23 мая по местному времени (в ночь на 24 мая мск). Как пишет издание The Wall Street Journal, этот жест можно считывать как потенциальный сигнал готовности Пекина к улучшению коммуникаций с Вашингтоном, несмотря на недавний каскад дипломатических столкновений.

«Во время моего пребывания на посту я рассчитываю на активное общение с американским народом из всех слоев общества, наблюдение и изучение страны с близкого расстояния, а также изучение путей углубления сотрудничества», — сказано в заявлении посла, опубликованном на сайте китайского посольства.

Как подчеркивает WSJ, Се Фэн прибыл в США в условиях неопределенности в отношениях между странами.

Прошлым послом Китая в США был Цинь Ган, занимавший пост с июля 2021 года по декабрь 2022 года. Он покинул должность из-за того, что его назначили главой МИД Китая.

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Елизавета Наумова
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