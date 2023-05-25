TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной, уступив его службам разведки

Обозреватель издание The American Conservative Брэдли Делвин в своей статье высказал подозрения на счет того, что президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной, уступив его Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны.

«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» — спрашивает автор.

Он пояснил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России при том, что США запретили Киеву это делать, говорят о том, что украинский лидер потерял контроль над ситуацией. Журналист напомнил, что, по словам Зеленского, он не был осведомлен о планах разведки и ничего не знал о подготовке вторжение в Белгородскую область.

Кроме того, как отметил Делвин, раньше США объясняли отправку вооружений Киеву тем, что ВСУ показывают успехи на передовой, а в настоящее время оказывают им военную помощь в связи с их плачевным положением на фронте. Обозреватель подчеркнул, что Запад до сих пор не может признать отсутствие рациональных причин для продолжения поддержки Украины.

Ранее журналисты издания New York Times рассказали, что, по мнению американских властей, атаку беспилотников на Кремль в мае устроила одна из спецслужб Украины. Изначально в США допустили, что атака была «операцией под ложным флагом», которую провела сама Москва. Однако от этой версии отказались, перехватив беседу российских чиновников, которые «казались удивленными и обвиняли Украину».