В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль

NYT: США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль и допустили незнание Зеленского

Американские власти полагают, что атаку беспилотников на Кремль в мае устроила одна из спецслужб Украины. С таким мнением выступили журналисты издания New York Times.

Изначально в США допустили, что атака была «операцией под ложным флагом», которую провела сама Москва. Однако от этой версии отказались, перехватив беседу российских чиновников, которые «казались удивленными... и обвиняли Украину».

«Разведслужбы США не знают, какое именно подразделение провело атаку. Неясно также, знал ли об операции президент Владимир Зеленский или его высшие чиновники, хотя некоторые полагают, что господин Зеленский не был в курсе», — отмечается в публикации NYT.

Американские военные предположили, что дроны запустили из Москвы или ее окрестностей. Они также несли «ограниченный заряд взрывчатки», что говорит о стремлении добиться психологического эффекта от операции.

Вашингтон также считает Киев ответственными за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, вторжение в Белгородскую область и подрыв газопровода «Северный поток». При этом власти не признают существование «российских партизанских отрядов».

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона вывели из строя российские военные. В Кремле произошедшее назвали «спланированной террористической акцией». В МИД России также обещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.