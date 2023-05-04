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12:19, 4 мая 2023Мир

МИД России пообещал сурово наказать стоявших за атакой дронов на Кремль

МИД России: стоявших за атакой дронов на Кремль ждет суровое наказание

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Москва считает, что за попыткой удара по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле стоят украинские власти, и оставляет за собой право принять ответные меры. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

В МИД также пообещали сурово наказать стоящих за произошедшим. «Преступные действия киевского режима еще раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем», — считают в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что атака состоялась в преддверии парада в честь Дня Победы 9 мая.

Налет беспилотных летательных аппаратов отразили военные и сотрудники спецслужб ночью 3 мая. Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию, заявили в Кремле.

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Виктория Кондратьева
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