МИД России пообещал сурово наказать стоявших за атакой дронов на Кремль

МИД России: стоявших за атакой дронов на Кремль ждет суровое наказание

Москва считает, что за попыткой удара по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле стоят украинские власти, и оставляет за собой право принять ответные меры. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

В МИД также пообещали сурово наказать стоящих за произошедшим. «Преступные действия киевского режима еще раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем», — считают в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что атака состоялась в преддверии парада в честь Дня Победы 9 мая.

Налет беспилотных летательных аппаратов отразили военные и сотрудники спецслужб ночью 3 мая. Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию, заявили в Кремле.