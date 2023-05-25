Соперник Эрдогана назвал газовый хаб угрозой для Турции

Кандидат в президенты Кылычдароглу назвал создание газового хаба угрозой для Турции

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу прокомментировал идею создания газового хаба в стране. Об этом он высказался в эфире Youtube-канала Babala TV.

Кылычдароглу подчеркнул, что не станет выступать против хороших отношений с Москвой. Он подчеркнул, что Анкара получила технологическую инфраструктуру от России в нефтехимической и алюминиевой промышленности. Однако соперник действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана выступил против зависимости Турции от России и назвал ее угрозой.

«Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — заявил он.

Политик предложил продавать со скидкой газ с месторождений в Восточном Средиземноморье странам Европы без использования хаба.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез обещал запустить газовый хаб в течение года. Благодаря проекту появится возможность продавать странам Европы больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции»