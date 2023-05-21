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21:40, 21 мая 2023Мир

В Турции пообещали запустить газовый хаб в течение года

Глава Минэнерго Турции Донмез: газовый хаб заработает максимум в течение года
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», будет запущен максимум в течение года. Об этом заявил глава Минэнерго страны Фатих Донмез в эфире телеканала Haber Global.

Центр торговли газом заработает максимум в течение года, пообещал он. Министр объяснил, что благодаря ему появится возможность продавать странам Европы больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции». Он отметил, что газовый хаб особенно важен для Южной Европы.

Ранее Донмез рассказал, что операции по продаже и покупке газа через предложенный Россией проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году.

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Марина Совина
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