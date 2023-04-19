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23:56, 19 апреля 2023Мир

В Турции назвали сроки начала торгов через газовый хаб

Минэнерго Турции планирует начать торги через предложенный Россией газовый хаб в 2024 году

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Операции по продаже и покупке газа через предложенный Россией проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году. Об в интервью телеканалу TRT Haber рассказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

«Что касается газового хаба, то мы начнем первые торги в 2024 году», — сказал министр.

Ранее Донмез заявлял, в начале апреля Турция приступила к процессу внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба. Теперь ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом. По словам министра, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через создаваемый на западе Турции хаб.

По словам чиновника, Анкара может ежегодно закупать 100 миллиардов кубометров газа, из которых 40 миллиардов «кубов» Турция может продавать другим государствам.

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Екатерина Подвигина
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