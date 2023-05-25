Ветеринары назвали шесть самых опасных продуктов для собак

The Sun: ветеринары из Канады назвали шесть самых опасных продуктов для собак

Работники ветеринарной клиники Upper Canada Animal Hospital в Канаде назвали шесть продуктов, опасных для жизни и здоровья собак. Об этом сообщает The Sun.

По словам ветеринаров, список самых вредных для собак продуктов возглавляют лук и чеснок, так как они ядовиты для большинства их них. Эти растения разрушают эритроциты животного, что может привести к анемии, болям в животе, тошноте, рвоте и диарее.

Еще один опасный продукт — авокадо. Вещество персин, содержащееся в авокадо, токсично для собак. А высокое содержание жиров во фрукте может спровоцировать развитие панкреатита у питомца.

Ветеринары также рекомендовали владельцам перестать кормить собак виноградом всех сортов. До сих пор неизвестно, чем именно виноград вреден для собак, однако он может вызвать рвоту, диарею, боль в животе и даже почечную недостаточность.

Не менее токсичен для животных и шоколад. Отмечается, что чем темнее шоколад, тем больше вреда он наносит здоровью собаки.

Специалисты также включили в список вредных продуктов жвачку, так как в ней содержится подсластитель ксилит. Он может вызвать у собаки печеночную недостаточность всего через 15 минут после того, как она проглотит жвачку.

Также, по словам ветеринаров, питомцу ни при каких условиях нельзя давать обезболивающее ибупрофен, так как собаки крайне чувствительны к этому препарату.

Ветеринары опубликовали видео, где рассказали о наиболее вредных продуктах для собак, в социальной сети TikTok. Многие пользователи поблагодарили специалистов за полезную информацию, однако некоторые владельцы собак поспорили с врачами. «Это точно не про мою немецкую овчарку. Она ела целое авокадо с косточкой, целую луковицу и пакетик фисташек со скорлупой. И она жива», — утверждает один из пользователей.

Ранее сообщалось, что президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев развеял популярный миф о собаках. По его словам, популярное мнение о том, что собака выбирает одного хозяина раз и навсегда, является мифом.