Кинолог развеял популярный миф о собаках

Кинолог Голубев: заблуждением является мнение, что собака выбирает одного хозяина навсегда

Популярное мнение о том, что собака выбирает одного хозяина раз и навсегда, является мифом. Животное ориентируется на тех, кто дает ему кров, пищу и ощущение безопасности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Для питомца все, живущие с ним на одной территории, в равной степени значимы, если все они участвуют в его воспитании и уходе за ним», — объяснил эксперт.

По его словам, выбирая хозяина, питомец больше общается с тем человеком, который кажется ей безопасным и предсказуемым. Собаке важно чувствовать, что рядом с человеком ей комфортно и спокойно. Если животное ощущает тревогу и не может предсказать действий хозяина, оно не захочет выстраивать с ним здоровые отношения, подчеркнул Голубев.

Чем больше внимания человек уделяет своему питомцу, тем больше вероятность, что собака привяжется к нему. Кинолог также уточнил, что животные способны легко перестраиваться, когда попадают в руки к заботливым владельцам. У животного формируются новые привязанности, если новый хозяин внимателен к нуждам питомца.

Однако события и людей, которые несут сильную эмоциональную окраску, собаки запоминают хорошо. Животные помнят владельцев, к которым у них была сильная привязанность. Или хозяев, которые вызывали у них состояние страха, резюмировал кинолог.

Ранее британский кинолог Уилл Атертон назвал две породы собак с наихудшим поведением. Речь шла об английском кокер-спаниеле и кане-корсо. По словам эксперта, люди, которые заводят собак рабочих линий, не всегда готовы удовлетворять их потребности, что приводит к непослушанию. При недостаточном уровне активности энергичная и добрая собака становится злой и равнодушной.