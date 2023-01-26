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12:52, 26 января 2023Из жизни

Кинолог назвал породы собак с самым плохим поведением

Кинолог назвал английского кокер-спаниеля и кане-корсо собаками с наихудшим поведением

Фото: Krzysztof Niewolny / Unsplsh

Уилл Атертон, кинолог из Великобритании, назвал две породы собак с наихудшим поведением. Об этом сообщает 7 News.

Дрессировщик рассказал, что люди, которые заводят собак рабочих линий, не всегда готовы удовлетворять их потребности, что приводит к непослушанию. При недостаточном уровне активности энергичная и добрая собака становится злой и равнодушной.

Атертон заявил, что английский кокер-спаниель и кане-корсо — две породы собак с самым плохим поведением, которых он встречал за время работы. Кокер-спаниель — это охотничья собака. Она чрезвычайно активна, поэтому любит регулярные прогулки, бег и игры, а не безделье дома. Однако, по словам кинолога, многие владельцы полагают, что смогут содержать кокер-спаниелей как декоративную породу собак. «Из-за этого они становятся реактивными, лают, дергаются, охраняют ресурсы и испытывают когнитивные нарушения», — объяснил дрессировщик.

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Кане-корсо — порода собак, изначально выведенная для выполнения охранных функций. «Но опять же, люди заводят их для других целей. У них нет времени, желания или необходимого опыта для их воспитания, из-за чего собака становится агрессивной и реактивной», — утверждает Атертон.

Многие владельцы согласились с кинологом и подтвердили, что собака с плохим поведением — следствие недостаточной дрессировки. «Я не эксперт и не дрессировщик, но мне кажется, что чаще всего на таких собак вешают ярлык "опасная" из-за плохих хозяев. У меня были две так называемые "опасные" породы: ротвейлер и американский питбультерьер. Однако со мной они стали добрыми и послушными питомцами», — написал один из комментаторов.

Ранее ученые из Университета Хельсинки в Финляндии провели исследование, по итогам которого назвали самые умные и самые глупые породы собак. Ученые провели серию из десяти когнитивных и поведенческих испытаний.

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Алиса Удовик
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