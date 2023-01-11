Названы самые умные и самые глупые породы собак

Ученые из Финляндии назвали самые умные и самые глупые породы собак

Ученые из Университета Хельсинки в Финляндии провели исследование, по итогам которого назвали самые умные и самые глупые породы собак. Результаты исследования опубликованы в Nature Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 13 пород собак. Ученые провели серию из десяти когнитивных и поведенческих испытаний. В частности специалисты исследовали способность собак считывать жесты людей, решать задачи и запоминать информацию. Они проанализировали результаты тестов тысячи собак различных пород. Это крупнейшее когда-либо проведенное лабораторное исследование интеллекта собак.

В числе исследованных пород — бордер-колли, бельгийская овчарка, английский кокер-спаниель, немецкая овчарка, золотистый ретривер, лабадор-ретривер и ряд метисов. Одно из испытаний должно было выявить, насколько независимы собаки. Испытуемые должны были придумать, как добраться до еды, спрятанной в запечатанную коробку.

По итогам испытаний самой умной породой собак оказалась бельгийская овчарка. Она набрала 35 из 39 очков. Собаки этой породы часто используются в полиции. Следующей по уровню интеллекта оказалась бордер-колли, которая считается пастушьей породой. Бордер-колли набрала 26 очков. На третьем месте — собаки породы ховаварт, которые набрали 25 очков.

Исследователь Саара Джунттила рассказала, что у большинства пород есть свои плюсы и минусы. Например, лабрадор-ретривер оказался очень хорош в считывании человеческих жестов, но хуже решает пространственные задачи. Некоторые породы, такие как шетландская овчарка, набрали примерно одинаковое количество очков во всех тестах.

Самыми «глупыми» из исследованных пород оказались лабрадоры-ретриверы. Они набрали наименьшее количество очков в решении задач и испытаниях с запретами. Эксперты объяснили, что это не значит, что более глупых пород не существует. «Все отобранные для исследования породы собак — очень умные. Это примерно как взять выборку нобелевских лауреатов и сравнить их интеллект», — заявил профессор Стенли Корен из канадского Университета Британской Колумбии. По его словам, цель исследования — обеспечить более глубокое понимание того, какие черты собак обусловлены породой, а не выявить самого глупого пса.

В то же время самой глупой породой собак по результатам предыдущего исследования профессора Корен, которое было опубликовано в 1994 году, оказалась афганская борзая. Во время испытаний они плохо слушались и не понимали новые команды. Следующими после нее по уровню интеллекта породами тогда признали басенджи, бульдогов и чау-чау.

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