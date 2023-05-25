Американский генерал заявил об угрозе для армии из-за дефолта

Генерал США Милли: возможный дефолт представляет значительную угрозу для ВС страны

Возможный дефолт в США представляет угрозу для американской армии, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его слова передает РИА Новости.

«Не может быть никаких сомнений в том, что, если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала вооруженных сил США», — отметил генерал.