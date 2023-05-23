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22:10, 23 мая 2023Мир

В Белом доме высказались о неизбежности дефолта в США

Жан-Пьер: США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на разногласия по госдолгу
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности между президентом Джо Байденом с Конгрессом по потолку госдолга. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

«Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет», — высказалась она, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между главой государства и спикером палаты представителей Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга.

Ранее 23 мая Маккарти заявил, что в США в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен Байден.

До этого Маккарти заявил, что Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня.

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Марина Совина
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