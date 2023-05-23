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19:08, 23 мая 2023Мир

Конгрессмен предрек дефолт в США из-за Байдена

Спикер палаты представителей Маккарти обвинил президента США Байдена в неизбежном дефолте
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

В США в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен американский президент Джо Байден. Об этом спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти написал на своей странице в Twitter.

«Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более ста дней», — написал конгрессмен и предрек, что дефолт в США наступит через девять дней.

Ранее журнал The Economist сообщил, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, отмечало издание.

В апреле Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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Глеб Бажуткин
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