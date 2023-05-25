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09:34, 25 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности готовившихся терактов на российских АЭС

ФСБ: диверсанты подорвали опору ЛЭП Ленинградской АЭС, заминировали 4 и заложили СВУ под 7
Начало событий в новости ФСБ задержала пытавшихся устроить взрывы возле АЭС диверсантов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Украинские диверсанты успели подорвать одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС, заминировать четыре опоры ЛЭП и заложить взрывные устройства еще под семь опор Калининской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, раскрывая подробности сорванных терактов.

Всего террористы планировали подорвать более 30 опор ЛЭП двух АЭС. Таким образом украинские спецслужбы рассчитывали остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС.

Ранее 25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов на двух российских АЭС. Задержаны двое подозреваемых, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ). Также изобличены два их пособника — граждане России, которые снабжали террористов средствами связи и транспортом.

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Любовь Ширижик
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