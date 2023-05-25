Раскрыты подробности готовившихся терактов на российских АЭС

ФСБ: диверсанты подорвали опору ЛЭП Ленинградской АЭС, заминировали 4 и заложили СВУ под 7

Украинские диверсанты успели подорвать одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС, заминировать четыре опоры ЛЭП и заложить взрывные устройства еще под семь опор Калининской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, раскрывая подробности сорванных терактов.

Всего террористы планировали подорвать более 30 опор ЛЭП двух АЭС. Таким образом украинские спецслужбы рассчитывали остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС.

Ранее 25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов на двух российских АЭС. Задержаны двое подозреваемых, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ). Также изобличены два их пособника — граждане России, которые снабжали террористов средствами связи и транспортом.