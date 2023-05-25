ФСБ задержала пытавшихся устроить взрывы возле АЭС диверсантов

ФБС сообщила о задержании диверсантов, пытавшихся устроить взрывы возле российских АЭС

ФСБ сообщила о задержании диверсионно-террористической группы, пытавшейся устроить взрыв возле российских атомных электростанций (АЭС). Об этом в четверг, 25 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, террористы планировали подорвать около 30 опор высоковольтных линий электропередачи возле Ленинградской и Калининской АЭС. Теракт планировали осуществить 9 мая. Силовики задержали двух участников диверсионной группы с Украины и двух россиян, оказывавших им содействие.

Задержанные были завербованы украинскими спецслужбами и прошли боевую подготовку в специальных лагерях на территории Украины. Диверсанты попали на территорию России после того, как пересекли белорусскую границу в Псковской области.

19 мая в Крыму рядом с железной дорогой обнаружена засада диверсантов, следивших за движением военных поездов.

10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин сообщил, что Украина привлекала российских подростков за 5-10 тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.