ФСБ задержала пытавшихся устроить взрывы возле АЭС диверсантов
ФСБ сообщила о задержании диверсионно-террористической группы, пытавшейся устроить взрыв возле российских атомных электростанций (АЭС). Об этом в четверг, 25 мая, сообщает ТАСС.
По данным агентства, террористы планировали подорвать около 30 опор высоковольтных линий электропередачи возле Ленинградской и Калининской АЭС. Теракт планировали осуществить 9 мая. Силовики задержали двух участников диверсионной группы с Украины и двух россиян, оказывавших им содействие.
Задержанные были завербованы украинскими спецслужбами и прошли боевую подготовку в специальных лагерях на территории Украины. Диверсанты попали на территорию России после того, как пересекли белорусскую границу в Псковской области.
19 мая в Крыму рядом с железной дорогой обнаружена засада диверсантов, следивших за движением военных поездов.
10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин сообщил, что Украина привлекала российских подростков за 5-10 тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.