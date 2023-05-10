Украина платила российским подросткам за диверсии на железной дороге

СБ РФ: Украина платила до 10 тысяч рублей подросткам за диверсии в России

Украина привлекала российских подростков за пять-десять тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

По данным Гребенкина, с февраля 2022 года в России предотвратили более ста терактов, совершить которые планировали молодые люди, в том числе и несовершеннолетние. Заказчиками преступления выступали чаще всего украинские спецслужбы и неонацистские группировки. Они убеждали россиян в анонимности подготовки диверсий и безнаказанности после их совершения.