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16:15, 10 мая 2023Силовые структуры

Украина платила российским подросткам за диверсии на железной дороге

СБ РФ: Украина платила до 10 тысяч рублей подросткам за диверсии в России

Фото: Matthew Nichol / Shutterstock / Fotodom

Украина привлекала российских подростков за пять-десять тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

По данным Гребенкина, с февраля 2022 года в России предотвратили более ста терактов, совершить которые планировали молодые люди, в том числе и несовершеннолетние. Заказчиками преступления выступали чаще всего украинские спецслужбы и неонацистские группировки. Они убеждали россиян в анонимности подготовки диверсий и безнаказанности после их совершения.

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Илона Палей
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