Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:02, 29 декабря 2022Силовые структуры

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий. Соответствующий закон опубликован в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет Уголовный кодекс России тремя новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Максимальное наказание за совершение преступлений по новым статям закона предусматривает пожизненное заключение.

Закон вступил в силу в день опубликования.

Ранее сообщалось, что закон одобрили члены Совета Федерации во время пленарного заседания. Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» на Украине
В России спустили на воду новую подлодку с ракетами «Булава»
Матери-одиночке с восемью детьми купили разваливающийся дом
В Белоруссии заявили об угрозе со стороны Украины
Главы МИД Турции и Финляндии обсудили расширение НАТО
Россиян предупредили об опасности игрушек Хаги Ваги
Кадыров заявил о перевыполненном плане по мобилизации в Чечне
Преследующего людей «пещерного человека» выселили из вырытого им бункера
«Топ Ган: Мэверик» стал самым просматриваемым фильмом в мире на Paramount+
Кадыров объяснил практику публичных извинений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.