Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий. Соответствующий закон опубликован в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет Уголовный кодекс России тремя новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Максимальное наказание за совершение преступлений по новым статям закона предусматривает пожизненное заключение.

Закон вступил в силу в день опубликования.

Ранее сообщалось, что закон одобрили члены Совета Федерации во время пленарного заседания. Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря.