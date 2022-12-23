Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении за диверсии

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Члены Совета Федерации во время пленарного заседания одобрили закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионных сообществ в России, их финансирование и пропаганду, обучение и содействие диверсиям. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС.

В Уголовный кодекс России планируют добавить три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Ответственность за совершение преступлений по новым статям закона будет вплоть до пожизненного заключения.

21 декабря соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума. В нем также указано, что совершивший одно из диверсионных преступлений может быть освобожден от ответственности, если своевременно обратится к правоохранителям или иначе поспособствует предотвращению либо пресечению диверсии.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря.