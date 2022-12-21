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11:33, 21 декабря 2022Силовые структуры

Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

Госдума в III чтении приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает наказание за диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом в среду, 21 декабря, сообщают РИА Новости.

Уголовная ответственность последует за создание диверсионных сообществ в России, их финансирование и пропаганду, обучение и содействие диверсиям. Для этого в УК РФ добавляются три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Совершивший одно из этих преступлений может быть освобождено от ответственности, если своевременно обратится к правоохранителям или иначе поспособствует предотвращению либо пресечению диверсии.

Законопроект был внесен в Госдуму России 8 декабря.

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Илона Палей
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