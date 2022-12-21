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16:50, 21 декабря 2022Силовые структуры

Совфед рассмотрит закон о пожизненном сроке за диверсии в России

Совет Федерации 23 декабря рассмотрит закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Начало событий в новости Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Совет Федерации назначил на 23 декабря рассмотрение закона о пожизненном лишении свободы за диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Уголовном кодексе России появятся три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». За совершение этих преступлений предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее 21 декабря Госдума на пленарном заседании приняла соответствующий законопроект в третьем чтении. В нем также указано, что совершивший одно из диверсионных преступлений может быть освобожден от ответственности, если своевременно обратится к правоохранителям или иначе поспособствует предотвращению либо пресечению диверсии.

Законопроект был внесен в Госдуму России 8 декабря.

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Любовь Ширижик
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