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11:53, 8 декабря 2022Россия

В Госдуму внесли законопроект о наказании за содействие диверсантам

В Госдуму внесли пакет законопроектов о наказании за содействие диверсионной деятельности

Фото: Shutterstock

В Государственную Думу внесли пакет законопроектов об уголовном наказании за содействие диверсионной деятельности и административной ответственности за распространение сведений об изготовлении взрывчатых веществ. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев, передает «Интерфакс».

Согласно документу, ответственность вводится не только для совершивших диверсионные акты, но и для тех, кто их организовывает, финансирует, агитирует и обучает им. «Наказание мы предусмотрели вплоть до пожизненного за содействие диверсионной деятельности, финансирование, обучение», — подчеркнул парламентарий.

Также вносятся изменения в другие законы, касающиеся призывов к совершению диверсий и инструкций по изготовлению взрывных устройств. Документ предусматривает административную ответственность за такие нарушения, например, для юрлиц штраф составит до миллиона рублей, добавил Пискарев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали подрыв на подконтрольных территориях. Удалось изъять гранатометы и взрывчатые вещества, уточнил он.

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Сергей Истомин
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