Кадыров заявил о задержании в Херсонской области диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Херсонской области задержали диверсантов

В Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали подрыв на освобожденных территориях. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В своем посте он рассказал о зачистке Херсонской области, заявив, что она идет «полным ходом». Удалось изъять гранатометы и взрывчатые вещества. В этот момент и были задержаны диверсанты. Уточняется, что командование чеченских спецподразделений выведало информацию от задержанных, ее будут использовать «против националистов в ближайшее время».

«Я выражаю искренние слова благодарности командованию и бойцам наших спецподразделений за результативную работу!» — сказал глава Чечни. Он также понадеялся, что в скором времени бойцы будут готовы еще порадовать «очередной партией пленных».

Ранее стало известно о провальной контратаке ВСУ на артемовском направлении. Подразделения 53-й ОМБР ВСУ попытались контратаковать в районе Опытного, но в итоге понесли большие потери.

Помимо этого, появились данные о проведении российскими войсками совместно с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» постепенной зачистки города Артемовска в ДНР. Тогда глава Чечни заявил, что войска держат позиции и хорошо проявляют себя в бою. Кадыров призвал не верить дезинформации с стороны Украины и опираться лишь на проверенные источники.