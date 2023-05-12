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09:35, 12 мая 2023Силовые структуры

Диверсанты устроили засаду у железной дороги в Крыму и следили за поездами

В Крыму у железной дороги обнаружена засада диверсантов, следивших за военными поездами
СюжетДиверсии в России

Фото: Soroush Zargar / Unsplash

В Крыму рядом с железной дорогой обнаружена засада диверсантов, следивших за движением военных поездов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На участке между Севастополем и Симферополем было обустроено укрытие из полиэтилена от дождя, картона и одеяла. Оттуда, как предполагается, диверсанты следили за переброской военных грузов.

Полиция собрала улики с места и начала поиск подозреваемых.

10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин сообщил, что Украина привлекала российских подростков за 5-10 тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге. По его словам, с февраля 2022 года в России предотвращено более 100 терактов, которые планировали молодые люди, в том числе и несовершеннолетние. Заказчиками преступления выступали чаще всего украинские спецслужбы и неонацистские группировки. Они убеждали россиян в анонимности подготовки диверсий и безнаказанности после их совершения.

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Любовь Ширижик
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