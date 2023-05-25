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06:00, 25 мая 2023Среда обитания

Селин Дион тайно избавилась от роскошного поместья в США

Певица Селин Дион продала поместье в Лас-Вегасе за $30 млн

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Канадская певица Селин Дион избавилась от роскошного поместья в США. Артистка продала свое жилье в Лас-Вегасе за 30 миллионов долларов (2,410 миллиарда рублей), передает Dirt.

По данным издания, сделка прошла тайно в апреле. Несколько риелторов подтвердили, что домом владела Дион. Певица приобрела поместье в 2017 году за 9,2 миллиона долларов, но неизвестно, использовала ли она его для собственного проживания.

Площадь особняка составляет более 2,8 тысячи квадратных метров. Внутри него четыре спальни и 12 ванных комнат. Дом состоит из двух этажей, подвала и гаража. Помимо основного здания, на территории поместья есть бассейн и SPA-зона.

В апреле Селин Дион выставила на продажу дом своей матери, телеведущей Терезы Дион. Певица рассчитывает получить за недвижимость в жилом районе Сент-Роз на берегу реки Миль-Иль 1,78 миллиона долларов. Внутри дома имеются просторная гостиная со столовой и рабочий кабинет с эркерами, количество комнат не уточняется. Особняк телезвезды стоит значительно больше, чем остальные объекты по соседству.

Александра Качан
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