Силовые структуры
Задержание ФСБ украинских диверсантов со взрывными устройствами попало на видео
ФСБ показала видео с задержанием украинских диверсантов, готовивших теракты на АЭС в РФ
Начало событий в новости ФСБ задержала пытавшихся устроить взрывы возле АЭС диверсантов
ФСБ показала видео спецоперации, в результате которой были задержаны украинские диверсанты со взрывными устройствами, предназначавшимися для совершения терактов на Ленинградской и Калининской АЭС. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах видны линии электропередач АЭС и установленные бомбы. Бойцы спецназа задерживают подозреваемых.
Из тайников задержанных изъято 36,5 килограмма взрывчатки С-4, 61 электродетонатор иностранного производства, 38 таймеров.
На кадрах взрывотехники изымают взрывчатку и компоненты для изготовления взрывных устройств.
Ранее 25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов на ядерных объектах, готовившихся по указанию украинской разведки.