Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:11, 25 мая 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ украинских диверсантов со взрывными устройствами попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием украинских диверсантов, готовивших теракты на АЭС в РФ
Начало событий в новости ФСБ задержала пытавшихся устроить взрывы возле АЭС диверсантов

ФСБ показала видео спецоперации, в результате которой были задержаны украинские диверсанты со взрывными устройствами, предназначавшимися для совершения терактов на Ленинградской и Калининской АЭС. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны линии электропередач АЭС и установленные бомбы. Бойцы спецназа задерживают подозреваемых.

Из тайников задержанных изъято 36,5 килограмма взрывчатки С-4, 61 электродетонатор иностранного производства, 38 таймеров.

На кадрах взрывотехники изымают взрывчатку и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Ранее 25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов на ядерных объектах, готовившихся по указанию украинской разведки.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль. Что узнала американская разведка?
«Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли
Закинувшего ноги на стол Пелоси посадили на 4,5 года
В Петербурге мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнюю школьницу
Путин поздравил африканцев с Днем Африки
Популярная актриса поделилась воспоминаниями о приводах в отделение
Задержание ФСБ украинских диверсантов со взрывными устройствами попало на видео
Платье случайно обнажило грудь Хайди Клум на Каннском кинофестивале
Член якудзы не убрал за собакой босса на улице и попал под арест
ФСБ задержала пытавшихся устроить взрывы возле АЭС диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.