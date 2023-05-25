Задержание ФСБ украинских диверсантов со взрывными устройствами попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием украинских диверсантов, готовивших теракты на АЭС в РФ

ФСБ показала видео спецоперации, в результате которой были задержаны украинские диверсанты со взрывными устройствами, предназначавшимися для совершения терактов на Ленинградской и Калининской АЭС. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны линии электропередач АЭС и установленные бомбы. Бойцы спецназа задерживают подозреваемых.

Из тайников задержанных изъято 36,5 килограмма взрывчатки С-4, 61 электродетонатор иностранного производства, 38 таймеров.

На кадрах взрывотехники изымают взрывчатку и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Ранее 25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов на ядерных объектах, готовившихся по указанию украинской разведки.

