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18:29, 25 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко похвастался быстрым решением вопросов с Россией

Лукашенко: любой поднимаемый Белоруссией вопрос решается с Россией за несколько дней

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался быстрым решением вопросов с Россией. Его заявление, сделанное по завершении мероприятий в рамках Евразийского экономического форума, передает БЕЛТА.

По его словам, любой вопрос, который поднимает Минск, решается с Москвой в течение нескольких дней.

Ранее Лукашенко заявлял, что евразийство и Евразийский экономический союз зарождались на кухне у президента России Владимира Путина. Глава республики также отметил, что особенность того момента заключалась в присутствии Украины. «Но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла», — добавил он.

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Георгий Нестеров
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