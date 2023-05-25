Лукашенко: любой поднимаемый Белоруссией вопрос решается с Россией за несколько дней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался быстрым решением вопросов с Россией. Его заявление, сделанное по завершении мероприятий в рамках Евразийского экономического форума, передает БЕЛТА.

По его словам, любой вопрос, который поднимает Минск, решается с Москвой в течение нескольких дней.

Ранее Лукашенко заявлял, что евразийство и Евразийский экономический союз зарождались на кухне у президента России Владимира Путина. Глава республики также отметил, что особенность того момента заключалась в присутствии Украины. «Но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла», — добавил он.